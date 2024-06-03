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【良品】箱付 ニンテンドー3DS LL リミテッドパック ターコイズ×ブラック
商品番号 P61711230409
商品名

【良品】箱付 ニンテンドー3DS LL リミテッドパック ターコイズ×ブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当ショップの#ゲーム機一覧はこちらをクリックで全て見れます↓●商品ニンテンドー3DSLLリミテッドパックカラーターコイズ×ブラック●付属品本体化粧箱内箱AC充電ケーブル冊子類●状態動作確認済本体初期化済使用に伴う小傷やスレはございますが目立つ大きな傷や汚れはございません。あくまで中古品であることにご理解の上ご購入下さい。商品の状態は基本的に写真で判断願います。判りづらい点は遠慮なくご質問下さい^_^※使用期間の記載がないものは不明とさせていただきます。
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