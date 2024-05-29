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- 百花繚乱 サムライガールズ 、 サムライブライド2冊セット
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商品詳細
以下の2冊セットです。若干の使用感ありますが、通読には支障ないと思います。⚫︎百花繚乱サムライガールズ大百花定価:￥2500+税⚫︎百花繚乱サムライブライド超百花定価:￥2500+税表紙の厚紙と最後のページに折れあります。カバーは目立った折れはありません。よろしくお願いいたします。#百花繚乱パートナーズ#本#コミック／コミック画集イラスト集
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