PS4 プレステ4 本体　＊おまけ付き

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◇即購入可-------------------■機器についてPlaystation4スタンダードモデル型番:CUH-2100Aストレージ:408GB初期化済み動作確認済み■内容物について本体×1コントローラー×2コントローラー充電ケーブル×1HDMIケーブル×1電源コード×1SPIDERMANMilesMorales×1(おまけ)⚠︎箱、説明書、保証書は付属しません。■発送について付属の箱がない為、緩衝材で厳重に梱包して発送致します。-------------------友人から譲り受けたものの、半年ほどで使用しなくなった為出品します。コントローラー、本体共に使用感、傷があります。ホワイトのコントローラーの方がR2ボタンが効かなくっていた為、ボタン割り当てを変更して遊んでいました。ブラックの方は問題なく動作します。本体も問題なく動作します。中古品である事をご理解頂ける方のみ購入お願い致します。返品、交換は出来ません。宜しくお願い致します。-------------------#PS4#Playstation4#プレステ4#プレイステーション4#ソニー#sony#家庭用ゲーム機 #ゲーム