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筒井康隆コレクション Ｉ～Ｖ 5冊セット サイン・落款入り1冊含む
商品番号 L34305896128
商品名

筒井康隆コレクション Ｉ～Ｖ 5冊セット サイン・落款入り1冊含む
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

筒井康隆コレクションＩ～Ｖ5冊セットです。すべて未読で美本です。全巻ではありませんので、ご注意ください。I　48億の妄想II　霊長類　南へ(サイン・落款入り)III　欠陥大百科IV　おれの血は他人の血Ⅴ　フェミニズム殺人事件バラ売りはいたしませんのでご了承ください。他サイトでも出品しており、先にそちらで落札された場合は出品を取り消させていただきます。
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