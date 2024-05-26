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ポップカラーみらい　ラブジェニー　希少　レア　廃盤　リカちゃん　人形
商品番号 D90792857199
商品名

ポップカラーみらい　ラブジェニー　希少　レア　廃盤　リカちゃん　人形
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 2,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラブジェニー　フレンド　みらいポップカラーみらいポップカジュアル系人形とイヤリングと指輪のみこちらはジェニーにはまっていた時に購入したもので10年以上前のものになります。大切に扱っておりましたがたあくまで人がさわっているものなので中古扱いになりますのでご了承下さい。全体的特に足の色が色褪せ感があります。状態はいい方だとは思いますが写真で判断願います。長年の自宅保管になりますので傷や擦れや汚れ髪の毛の乱れはあるかと思います。全体的には綺麗で美品ですが汚れや傷があるものはわかる範囲で写真にアップしております。細かな傷などは見落としがある場合もありますのでご了承下さい。こちらは廃盤のものになります。完璧品をご希望、神経質な方はご遠慮願います。写真のものがすべてになります。上記内容を理解された方は是非ともご検討して頂けたらと思います。よろしくお願い致します。ジェニーラブジェニー　ジェニーフレンドみらいスペシャルコレクションリカちゃんタカラトミータカラTAKARATOMYTAKARATOMYドール人形レア廃盤完売品
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