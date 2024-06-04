ニンテンドー3DSLLミント×ホワイト○即購入可です。○午前中のご購入で即日発送、それ以降のご購入で翌日発送いたします。○タッチペンなしSDカードなし充電器なし初期化済み、動作確認済みです。ボタンやスティック、液晶も正常に動くことを確認しております。本体外側、また液晶保護フィルムに細かい傷がございます。写真をご確認ください。液晶そのものに傷はございませんので、ご希望であれば液晶保護フィルムを剥がしてから発送させていただきます。なお、発送後の返金対応は致しかねますのでご了承ください。定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS



ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2013年3月12日



ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト【買取価格】



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ニュースリリース : 2013年3月12日



ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト



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