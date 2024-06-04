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ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
商品番号 U85639618187
商品名

ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,400 円
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商品詳細

ニンテンドー3DSLLミント×ホワイト○即購入可です。○午前中のご購入で即日発送、それ以降のご購入で翌日発送いたします。○タッチペンなしSDカードなし充電器なし初期化済み、動作確認済みです。ボタンやスティック、液晶も正常に動くことを確認しております。本体外側、また液晶保護フィルムに細かい傷がございます。写真をご確認ください。液晶そのものに傷はございませんので、ご希望であれば液晶保護フィルムを剥がしてから発送させていただきます。なお、発送後の返金対応は致しかねますのでご了承ください。定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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ニュースリリース : 2013年3月12日

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ニュースリリース : 2013年3月12日

ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
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