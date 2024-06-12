ニンテンドー 3DS LL メタリックレッド　ACアダプター

Nintendoニンテンドー3DSLLメタリックレッド引っ越しのため荷物整理中です。少しでも身軽にしたいので出品しました。付属品は以下となります。本体専用タッチペンACアダプターmicroSDカード 4GB大きな傷や破損はありませんが、小さな傷や塗料が、禿げている部分(写真にて確認ください)はありますのでご了承ください。動作確認済みです。またこちら中古品であることをご理解の上、NCNRでのご購入をお願いします。発送の際は水濡れ防止、プチプチでの梱包の上箱に入れて発送します。なお、購入時の箱はありません。color:REDゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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