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ニンテンドー 3DS LL メタリックレッド　ACアダプター
商品番号 T54462793590
商品名

ニンテンドー 3DS LL メタリックレッド　ACアダプター
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 6,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoニンテンドー3DSLLメタリックレッド引っ越しのため荷物整理中です。少しでも身軽にしたいので出品しました。付属品は以下となります。本体専用タッチペンACアダプターmicroSDカード　4GB大きな傷や破損はありませんが、小さな傷や塗料が、禿げている部分(写真にて確認ください)はありますのでご了承ください。動作確認済みです。またこちら中古品であることをご理解の上、NCNRでのご購入をお願いします。発送の際は水濡れ防止、プチプチでの梱包の上箱に入れて発送します。なお、購入時の箱はありません。color:REDゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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