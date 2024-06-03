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- 【希少本】小池重明実戦集 : 実録・伝説の真剣師
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商品詳細
「小池重明実戦集:実録・伝説の真剣師」宮崎国夫/団鬼六定価:-#宮崎国夫#宮崎_国夫#団鬼六#団_鬼六#本#生活／諸芸・娯楽【希少本】表紙に若干の汚れはありますが、あまり気にならないと思います。中は綺麗です。伝説の真剣師・小池重明の棋譜が160局も掲載されている豪華本です。アマチュア強豪同士の真剣勝負は面白いです。プロとの対局もあります。AIでは真似できない独特の感覚、そして逆転術を体感することができます。棋譜だけでなく、小池重明のエピソードも読むことができ、楽しい読み物となっています。将棋マニアの方、ぜひ！
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