【VHS】柔道一直線　第1巻

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商品詳細
全話タイトルリスト付き収録は、第１話と全話予告編。第１話には、極真の第１回全日本に出場した、ギリオン・ガダリ選手も出演。ミスター珍も柔道家としてでてきます。クレジットには、ないけど谷隼人も(おそらく)中古ではなく、新刊購入で保管していたもの。出品をにあたり、一通り視聴しましたが、目立ったノイズや乱れは、ありませんでした。画質は、年代相応のものと思います。このTVシリーズ、大山倍達、木村政彦も、役名で登場します、(1話には、でてきません)
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