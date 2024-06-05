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【VHS】柔道一直線　第1巻
商品番号 N60824990201
商品名

【VHS】柔道一直線　第1巻
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,776 円
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商品詳細

全話タイトルリスト付き収録は、第１話と全話予告編。第１話には、極真の第１回全日本に出場した、ギリオン・ガダリ選手も出演。ミスター珍も柔道家としてでてきます。クレジットには、ないけど谷隼人も(おそらく)中古ではなく、新刊購入で保管していたもの。出品をにあたり、一通り視聴しましたが、目立ったノイズや乱れは、ありませんでした。画質は、年代相応のものと思います。このTVシリーズ、大山倍達、木村政彦も、役名で登場します、(1話には、でてきません)
http://narcologia.ru/goods/perpetual664846.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce340155.html
http://narcologia.ru/goods/approximate162520.html
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