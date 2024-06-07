NINTENDO SWITCH LITE ターコイズ　充電器＋おまけ付き

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズニンテンドースイッチライト数年前に購入しましたが、別の本体を購入した為出品いたします。color:BLUEゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ充電器＋おまけ付き（ポケモン購入時に特典で頂いたタオルです。）＊プチプチに包んで発送いたします。＊動作確認済みですが、下の動きが鈍いです。＊箱はお付けしませんが、希望があれば送料分を上乗せしてご購入頂くことも可能です。#任天堂#Nintendo