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ニンテンドーDSI ブラック　ソフト4本セット
商品番号 K42148976350
商品名

ニンテンドーDSI ブラック　ソフト4本セット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ニンテンドーDSIブラック」定価:￥14286#ゲーム#本体#ゲーム機本体#Other本体、充電アダプター、ソフト4本のセットになります。本体の箱、タッチペンは付いていません。傷あり、液晶に劣化ありですが、動作には問題ありません。ソフト内訳ファイナルファンタジークリスタルクロニクルドラゴンクエスト4ドラゴンクエスト9ドラゴンクエストモンスターズ　ジョーカー2全て動作確認済みです。
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