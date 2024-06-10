ニンテンドーDSI ブラック　ソフト4本セット

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商品詳細
「ニンテンドーDSIブラック」定価:￥14286#ゲーム#本体#ゲーム機本体#Other本体、充電アダプター、ソフト4本のセットになります。本体の箱、タッチペンは付いていません。傷あり、液晶に劣化ありですが、動作には問題ありません。ソフト内訳ファイナルファンタジークリスタルクロニクルドラゴンクエスト4ドラゴンクエスト9ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2全て動作確認済みです。
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