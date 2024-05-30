THE BOYZ THE B ROAD ドビロード ヒョンジェ トレカ

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即購入可⭕⚠3〜5枚目の通り、キズ・縦スレが多少ありますのでご注意下さい\u003e\u003cそこまで大きいキズではないので、光に当てなれば目立ちません。スリーブ+硬質ケース+防水加工をして、ミニレターにて発送します！多少の初期傷はご了承ください(\u003e_\u003c)【THEBROADドビロードランダムトレカヒョンジェver.】他の商品とのまとめ買いも可能です◎righthereTHESPHEREドボイズ ドボ ファンクラブ CHASEthestealerジェイコブ トレカ 韓国 ポスカ ケビン サンヨン ヒョンジェ ソヌ ジュヨン ヨンフン ファル エリック ハンニョン ニュー キュー スローガン チケット チケットカードレンチキュラー レンチキュラーカード レンチ 入会特典 入会キット Tattoo Tatto TatooTHEBZONETHEB-ROADTHEBROAD
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