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THE BOYZ THE B ROAD ドビロード ヒョンジェ トレカ
商品番号 J95014896743
商品名

THE BOYZ THE B ROAD ドビロード ヒョンジェ トレカ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可⭕⚠3〜5枚目の通り、キズ・縦スレが多少ありますのでご注意下さい\u003e\u003cそこまで大きいキズではないので、光に当てなれば目立ちません。スリーブ+硬質ケース+防水加工をして、ミニレターにて発送します！多少の初期傷はご了承ください(\u003e_\u003c)【THEBROADドビロードランダムトレカヒョンジェver.】他の商品とのまとめ買いも可能です◎righthereTHESPHEREドボイズ　ドボ　ファンクラブ　CHASEthestealerジェイコブ　トレカ　韓国　ポスカ　　ケビン　サンヨン　ヒョンジェ　ソヌ　ジュヨン　ヨンフン　ファル　エリック　ハンニョン　ニュー　キュー　スローガン　チケット　チケットカードレンチキュラー　レンチキュラーカード　レンチ　入会特典　入会キット　Tattoo　Tatto　TatooTHEBZONETHEB-ROADTHEBROAD
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