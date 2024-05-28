【コンクリ調 新品】punk workshop レバーレス

punkworkshopパンクワークショップのhitbox（ヒットボックス）風のレバーレスコントローラーです。白色の本体の天板にコンクリート調のリメイクシートを貼ったオリジナルのカスタム品です。シブくてカッコよくなりました！防水、防汚れ仕様の耐久性の高いシートを使ってます。PCのストリートファイター6で動作確認のみ行った新品です。プロ格闘ゲーマーのガチくん選手が使っているコントローラーメーカーの商品です。有料オプション希望の方は購入前にコメントをお願いします。価格を変更いたします。（ボタンキャップはオレンジ色も選択可能です）初期状態から少し天板のグラつきがあります。原因は裏側にビスが飛び出ているためです。この商品をいくつか仕入れた結果全体的にグラつきがあります。本体の裏側に黒のウレタンシートを無料サービスで取り付けております。ウレタンシートによりグラつきはありません。ウレタンシートをつけたくない場合はご購入前にコメントをお願いします。ウレタンシートをつけてない場合手のひらを置きながらプレイすると前後にカタカタします。レバーレスレバーレスコントローラーアケコンアーケードコントローラーsinoarcade



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