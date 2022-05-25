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玉置浩二　35th CONCERT Blu-ray 新作❗️　8/2発売
商品番号 E30030619103
商品名

玉置浩二　35th CONCERT Blu-ray 新作❗️　8/2発売
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 3,430 円
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商品詳細

本日届いて、ディスクのみ一度再生しただけで状態は良好です。8月2日発売！新作。「玉置浩二/35thANNIVERSARYCONCERTSpecialCollections\"\"Arcadia\"\"\u0026\"\"星路(みち)\"\"〈Blu-ray2枚組〉」玉置浩二/群馬交響楽団定価:￥13200#玉置浩二#群馬交響楽団#CD・DVD「billboardclassics　玉置浩二35thANNIVERSARYLEGENDARYSYMPHONICCONCERT2022“Arcadia-理想郷-”in河口湖ステラシアター」1,歓喜の歌2,カリント工場の煙突の上に3,CAFEJAPAN4,恋の予感5,aibo6,メドレー(MR.LONELY~AllIDo~サーチライト）7,Friends8,愛だったんだよ　9,星路(みち)　10,行かないで　　11,メドレー(ワインレッドの心~じれったい~悲しみにさよなら)12,JUNKLAND13,夏の終りのハーモニー14,田園15,メロディー「玉置浩二ConcertTour2022故郷楽団35thANNIVERSARY〜星路(みち)〜」仙台公演1,あこがれ　　2,カリント工場の煙突の上に　　3,元気な町4,STAR5,いつもどこかで6,Lion7,惑星8,しあわせのランプ9,あなたがどこかで10,雨11,星路（みち）12,AllIDo13,MR.LONELY14,サーチライト15,CAFEJAPAN16,JUNKLAND17,田園18,メロディー
http://narcologia.ru/goods/passionate831613.html
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