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商品詳細
「ポケットモンスターソード+エキスパンショ」定価:￥8689#ゲーム#RPG#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch画像のソフトになります。ソフトのみ【ソフトのラベルボロボロに剥がれてます】となります。ケース、表紙も保管の仕方がよくなかった為、ソフトのラベル同様に状態はあまりよくありません。画像を御確認ください。動作確認済みです。御購入後は、プチプチに包んで封筒に入れてネコポスで送付予定です。値下げはいたしません。
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