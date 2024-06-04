TWICE ジヒョ 公式トレカなど まとめ売り

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商品詳細
TWICEジヒョトレカ、メッセージカード、ランダムトレカなどのまとめ売りです。全て公式です。写真7、8枚目→こちらのランダムトレカは、雨に濡れてしまったあとがあります…ご理解のうえ、ご購入ください。即購入⭕️バラ売り❌補強、防水対策をして発送します。初期傷、状態に対しては、ご理解の上ご購入お願いいたします。
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