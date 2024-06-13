ゲームボーイ　初期　箱・説明書・イヤホン付

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商品詳細
箱・説明書・イヤホン付き動作OK。通信コネクタカバー付。本体日焼け、傷、汚れあり。保証無し。購入時期1992年3月古いものなのでジャンク扱いとします⚠️貴重なのでお早めに。
http://narcologia.ru/goods/insignificant644582.html
http://narcologia.ru/goods/influenza324893.html
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