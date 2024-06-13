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柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第113号です。鈴木繁男氏による漆紙を使った艶のある美しい装幀です。一冊一冊手作業で描かれています。背表紙が一部破損しています。ご購入の際はご注意ください。(写真2.3枚目)/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。【目次】81号若き工人と語る：此木喬版画道：棟方志功能衣装・丹波布・コプト：柳悦孝芸術と産業主義：エリック・ギル：此木・長谷川共訳挿絵略註：此木喬船木さんの湯呑：相馬貞三雑録此木相馬貞三の紹介、船木君の会の紹介・鈴木繁男君の装幀の紹介柳寄付報告会員募集日本民藝館・特別展・河井寛次郎氏作陶磁個展・染物類及び型紙・其の他三室陳列替棟方志功刻拓・佐藤一英詩作「空海頌」・日本民藝館香墨紙筆・法帳其他・西欧工藝・鳩居堂船木道忠氏作陶展・十一月の新着・たくみ工藝店「美の国と民藝」李朝陶磁図譜・編輯柳宗悦・日本民藝協会芹澤銈介氏案特製「工藝」の帙・申込所・日本民藝協会装幀：鈴木繁男小間絵：棟方志功表紙：駿州朝比奈用紙：野州鳥山#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#雑誌工藝#日本民藝館