◯新品　カネコアヤノ　Blu-ray+写真集 日本武道館ワンマンショー2021

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◆Blu-ray+写真集限定生産作品『カネコアヤノ日本武道館ワンマンショー2021』新品未開封品です。お値下げ不可となります。即購入OKです◎宜しくお願いします。Blu-ray／写真集／ポスターを纏めた紙函による特別パッケージカネコアヤノが2021年11月29日、初めて日本武道館で行った公演を写真家・奥山由之がリハーサルから本番当日までを撮影した写真を収めた豪華120Pの写真集とミニポスター、そして今作品用に映像を再構築、音源も新たにミックス＆マスタリングを施したBlu-rayDiscを特別パッケージで纏めた限定生産作品。