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女神転生if 軽子坂高校 50th ANNlVERSARY PACK （限定版）
商品番号 Q42254747048
商品名

女神転生if 軽子坂高校 50th ANNlVERSARY PACK （限定版）
ブランド名 アトラス
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

女神転生if…軽子坂高校50thANNlVERSARYPACK（限定版）になります。なかなか見ないので希少かと思います。ディスクには傷は無いですが、本体がもう無いので起動の確認は出来ておりません。グッズのみ未開封で全く触れずにしまってましたので全て揃ってるとは思います。未開封なので万が一初期不良等ありましても責任はおいかねます。かなり古いので、ソフトのパッケージ蓋の裏には点々とシミの様なものがあります。ビニールに入れて保管してましたので古いお品にしては全体的に綺麗な方だとは思います。
http://narcologia.ru/goods/troupe486511.html
http://narcologia.ru/goods/update321195.html
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