志人/心眼銀河-SHINGANGINGA-　1CD\u0026BOOK特典付



WENOD RECORDS : 志人 - 心眼銀河-SHINGANGINGA- [CD] TempleATS (2023)【特殊パッケージ】【16p可視カード+特典付き】5月上旬発売



受注製作）自主盤「心眼銀河-SHINGANGINGA- 志人 」CD 16p可視カード付 ...



Stream ＜心眼銀河-SHINGANGINGA-＞ 蝶道 - CHYOUDOU- 作詩・作曲：志 ...



WENOD RECORDS : 志人 - 心眼銀河-SHINGANGINGA- [CD] TempleATS (2023 ...



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志人 sibitt - 心眼銀河 殻桶 Instrumental (CD)



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志人最新作「心眼銀河-SHINGANGINGA-」自主制作盤 CD /Visual Poetry ...



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自主盤「心眼銀河-SHINGANGINGA- 志人」CD＋16p可視カード付＋心眼字書契包（制作日付ナンバリング・木版印付）購入後PCに取り込んだのち、日の当たらない場所に保管していました。