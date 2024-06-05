★未使用品★極美品Newニンテンドー2DS LLホワイト×ラベンダー 生産終了訳

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★未使用品★極美品Newニンテンドー2DSLL ホワイト×ラベンダー訳【メーカー生産終了】外箱に多少スレや汚れなどございますので、ご了承ください。●商品状態新品同様、本体未使用です。画像の物が全てになります。展示品の商品の為、多少の傷がある場合ございます。写真に掲載しておりますが、箱ダメージあり。「Newニンテンドー2DSLLホワイト×ラベンダー」任天堂定価:￥16.478円Amazon￥19.000円【セット内容】・ニンテンドー2DSLL本体（SPR-001） 1台・専用タッチペン 1本・SDHCメモリーカード4GB1個・ARカード 6枚#任天堂#ゲーム#GAME#2DSLL#本体#ホワイト×ラベンダー#ホワイト#白#ラベンダー●発送についてプチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかぬように配慮させて頂きます。※即購入OKです。※ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい