極美品　Nintendo JOY-CON (L)/(R) 　ゼルダの伝説

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商品詳細
NintendoJOY-CON(L)/(R) 純正ストラップグリップ写真にある物で全てです。動作確認済みです！ほとんどキズが見られない極美品です。color:ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダムアナログスティック有ゲームパッド形状:リモコンゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:無線振動機能有#任天堂#Nintendo#ジョイコン#ゲーム#マリオ#ポケモン#ゼルダ#スプラトゥーン#スマブラ#ニンテンドースイッチ#コントローラー
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