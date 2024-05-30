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極美品　Nintendo JOY-CON (L)/(R) 　ゼルダの伝説
商品番号 V92365976883
商品名

極美品　Nintendo JOY-CON (L)/(R) 　ゼルダの伝説
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,226 円
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商品詳細

NintendoJOY-CON(L)/(R)　純正ストラップグリップ写真にある物で全てです。動作確認済みです！ほとんどキズが見られない極美品です。color:ゼルダの伝説　ティアーズオブザキングダムアナログスティック有ゲームパッド形状:リモコンゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:無線振動機能有#任天堂#Nintendo#ジョイコン#ゲーム#マリオ#ポケモン#ゼルダ#スプラトゥーン#スマブラ#ニンテンドースイッチ#コントローラー
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