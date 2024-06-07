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TWICE サナ ポストカード ステッカー トレカ サブリー うちわ
商品番号 R33529789500
商品名

TWICE サナ ポストカード ステッカー トレカ サブリー うちわ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TWICEサナポストカードステッカーSummerNightsトレカ2枚サブリーうちわYesorYesミニうちわのセットです。即購入◎多少のお値下げ○YesorYesのうちわには折れ目がついています。(ご不要の方がいらっしゃいましたら、お申し出ください)また、サブリーのうちわには多少の初期キズ等ございます。他の状態はきれいです。素人保管のため、美品をお求めの方は購入を御遠慮ください。
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