TWICE サナ ポストカード ステッカー トレカ サブリー うちわ

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商品詳細
TWICEサナポストカードステッカーSummerNightsトレカ2枚サブリーうちわYesorYesミニうちわのセットです。即購入◎多少のお値下げ○YesorYesのうちわには折れ目がついています。(ご不要の方がいらっしゃいましたら、お申し出ください)また、サブリーのうちわには多少の初期キズ等ございます。他の状態はきれいです。素人保管のため、美品をお求めの方は購入を御遠慮ください。
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