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National★1960'S WESTWOOD 72★Made in USA
商品番号 A72718544801
商品名

National★1960'S WESTWOOD 72★Made in USA
ブランド名 Avital
特別価格 税込 45,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NationalWestwood72ナショナル-ウエストウッド72(1960年代製)SerialNumber:T71219(circa1962?)Neck:20-fretneck,BoundRosewoodfingerboardwithblockmarkersZero-fretBody:Map-shapedsculptedalderbodyBridge:RosewoodColor:CreamfinishHardware/electronics:OneSinglecoiledpickupThreevolumecontrolsmapto3-positiontoneswitch,Mastervolumecontrol.TuningMachine:OriginalKlusonstriptunerswithplastictulipbuttons.MadeinU.S.A.アメリカ合衆国の地図を基にしたボディ•デザインのマップ・ギターです。1960年代の僅かな期間にのみ製造された短命なモデルです。ボディはレゾグラス製ではなく木製です。大振りなヘッドストック。お洒落なペグはクルーソンのシングル•ライン•タイプ。0フレット仕様です。特徴的なクレスト•ロゴがピックガード上にデザインされています。通電確認済みです。ガリもありません。ヘッドやボディに塗装剥がれや傷があります。ビンテージ•ギターにご理解のある方のご購入をお待ちしております。お支払い完了後1〜2日以内に発送致します。専用ケースはありませんので古いギグ•バッグに入れヤマト運輸の宅急便にてお届け致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#エレクトリック・ギター#エレキ・ギター#ナショナルギター#ビザールギター#ビンテージ#MAPギター#vintage#National#1960年代
http://narcologia.ru/goods/evaporation650224.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose215840.html
http://narcologia.ru/goods/influenza556993.html
National★1960'S WESTWOOD 72★Made in USA
その他ブランド(ソノタブランド) / 90s/AMERICAN NATIONAL/MADE IN USA ...
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