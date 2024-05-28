BTS BE lucky draw ラキドロ　FC soundwave ホソク

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商品詳細
①BEdeluxeeditionFCラキドロ(2)②essentialeditionsoundwaveラキドロ(1)()内はお譲り可能数、まとめ買い◎○ラキドロは初期から傷の多いものです⚠︎画像2枚目以降、初期難です 他にも海外製品につき、初期スレ・傷等ありますことご了承いただける方お願い致します ○自宅保管、海外製品にご理解頂ける方お願い致します○詳しい状態など気になる方コメントからお願い致します☺︎ お値下げ× バラ売り× ⚠︎当時公式オンライン経由で購入したものです、非公式×BTS防弾少年団バンタンホソク ホビ J-HOPE
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