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人間国宝　香取正彦作　錫製　觴　共箱　V R4677
商品番号 O90531516497
商品名

人間国宝　香取正彦作　錫製　觴　共箱　V R4677
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ４約cm　幅約６cm　重さ約７４ｇ\u003cBR\u003e土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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