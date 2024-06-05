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zildjian ジルジャン 漢家兜　HIGH チャイナ　シンバル　20インチ
商品番号 U65776849409
商品名

zildjian ジルジャン 漢家兜　HIGH チャイナ　シンバル　20インチ
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一部ヒビがございます！最後の写真でご確認下さい！その他傷部分や汚れ部分は写しております！ジルジャン　チャイナシンバル20インチ　51cm
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