【備前焼】徳利 （作家：隠崎隆一） 共箱

【商品】備前焼徳利（共箱）【作家】隠崎隆一 ・昭和25年長崎県生まれ 大阪芸術大学デザイン学科卒 ・昭和54年伊勢崎淳氏(人間国宝)に師事 ・昭和61年初窯独立 ・平成2年 田部美術館「茶の湯の造形展」入選等受賞歴多数 日本工芸会正会員認定 ・近年は備前の土に研究を重ね、釉薬・貼り土・塗り土の他、 先人がなし得なかった混淆土を備前焼で実現 現代陶芸を牽引する第一人者【商品説明】 ・サイズ：高さ:約14.5㎝ 最大幅:約9㎝ 経口:約3㎝ ・未使用保管品 ・隠崎の特徴的な造形の徳利です。 現在備前焼で最も人気のある作家の作品で、 飾る場所を「隠崎ワールド」にして下さい。【注意事項】 ・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の 色合いや質感が異なって見えることがあります。 ・ご購入は、購入手続きの早い方を優先とさせて頂きます。#備前焼#隠崎隆一#備前焼のある暮らし#徳利#緋襷#民芸#器#陶芸 #pottery#岡山#自分へのご褒美#外国人へのプレゼント#海外への手土産



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