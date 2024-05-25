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【備前焼】徳利 （作家：隠崎隆一） 共箱
商品番号 E26247410679
商品名

【備前焼】徳利 （作家：隠崎隆一） 共箱
ブランド名 Evital
特別価格 税込 34,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】備前焼徳利（共箱）【作家】隠崎隆一　・昭和25年長崎県生まれ　大阪芸術大学デザイン学科卒　・昭和54年伊勢崎淳氏(人間国宝)に師事　・昭和61年初窯独立　・平成2年　　田部美術館「茶の湯の造形展」入選等受賞歴多数　　日本工芸会正会員認定　・近年は備前の土に研究を重ね、釉薬・貼り土・塗り土の他、　　先人がなし得なかった混淆土を備前焼で実現　　現代陶芸を牽引する第一人者【商品説明】　・サイズ：高さ:約14.5㎝　最大幅:約9㎝　経口:約3㎝　・未使用保管品　・隠崎の特徴的な造形の徳利です。　　現在備前焼で最も人気のある作家の作品で、　　飾る場所を「隠崎ワールド」にして下さい。【注意事項】　・お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の　　色合いや質感が異なって見えることがあります。　・ご購入は、購入手続きの早い方を優先とさせて頂きます。#備前焼#隠崎隆一#備前焼のある暮らし#徳利#緋襷#民芸#器#陶芸　#pottery#岡山#自分へのご褒美#外国人へのプレゼント#海外への手土産
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