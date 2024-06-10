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Pearl BD-10 バスドラム キック用練習パッド
商品番号 F65371874256
商品名

Pearl BD-10 バスドラム キック用練習パッド
ブランド名 パール
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Pearlのキック用の練習パッドになります。埃をかぶってますが購入後殆ど使っていません。掃除して発送いたします。種類···その他アクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者アクセサリー・パーツ···その他
http://narcologia.ru/goods/cryptographic544237.html
http://narcologia.ru/goods/recycling60914.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper6509.html
BD-10 バスドラムパッド
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