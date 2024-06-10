Pearl BD-10 バスドラム キック用練習パッド

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Pearlのキック用の練習パッドになります。埃をかぶってますが購入後殆ど使っていません。掃除して発送いたします。種類···その他アクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者アクセサリー・パーツ···その他