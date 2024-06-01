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大雲/富士山水図/富士遠望図/掛軸/名家伝来/AA-193
商品番号 G33024847899
商品名

大雲/富士山水図/富士遠望図/掛軸/名家伝来/AA-193
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】大雲【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は時代感あり、薄汚れ、折れ、巻シワあります。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　190cm　×　幅　58cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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大雲/富士山水図/富士遠望図/掛軸/名家伝来/AA-193 - 絵画/タペストリ

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