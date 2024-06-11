雪花ラミィ　直筆メッセージ入りポストカード

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商品詳細
雪花ラミィ活動一周年記念の直筆メッセージ入りポストカードのみの出品です。届いた後アクリルスタンドに挟み飾っていました。スタンドごと発送しますので届いた後すぐに飾ることが可能です。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly60284.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly858284.html
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