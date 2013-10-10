【完動美品】FURMAN PL-8C ファーマン パワーコンディショナー

音響機器に乗るノイズを削減したり、クリーンな電源を各接続機器に供給することで機材の安定稼働を促します。正面部分にはライトモジュールも備わっており、暗い現場も機材を見やすく照らせます。FURMANPL-8Cパワーコンディショナー国内正規品。100V仕様。50/60Hzパソコンやオーディオ用のクリーン電源として一度設置してからは動いてないため美品のコンディションです。もちろんギタリストなどのギター、ベースアンプエフェクター用でも大変人気です。今回多くの機材を手放したため不用になり出品致します。本体、保証書、取説、本箱完品！タバコ、ペット無しラッキングのため小傷はありますが写真の通り綺麗なコンディションです。お探しの方にお譲り出来れば幸いです。宅録 レコーディングマイクプリアンプイコライザーコンプレッサーSSLNEVEAPIuniversalaudioRUPERTNEVEDESIGNSフォーカスライト universalaudioGracedesignAVALONauroraaudiovintechaudiowarmaudioheritageaudiobae1073#ノイズ対策 #クリーン電源 #パワーディストリビューター #PA機器 #オーディオ #アンプ #ギターアンプ #エフェクター



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