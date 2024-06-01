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人間国宝　藤原雄　徳利　備前焼
商品番号 I69628886978
商品名

人間国宝　藤原雄　徳利　備前焼
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

備前焼　人間国宝　藤原雄徳利　木箱入りサイズ　約8×12長期自宅保管品、新品未使用です木箱入り　焼物　陶器　コレクション　アンティーク　種類...備前焼
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