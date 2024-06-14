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- 未使用 高内秀剛「鉄砂赤絵 四方皿」 共箱付
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商品詳細
益子の人気作家が絵付けを施した逸品です。購入後、一度「使おうかな」と洗いました。結局 使わずじまいでしたので未使用の美品です。箱の底部分に傷みがあります(写真を参照ください)商品サイズ高さ約3、5cm幅約28cm付属品共箱#益子焼#高内秀剛#祝い皿種類...皿・鉢
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