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未使用 高内秀剛「鉄砂赤絵 四方皿」 共箱付
商品番号 H53212159176
商品名

未使用 高内秀剛「鉄砂赤絵 四方皿」 共箱付
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

益子の人気作家が絵付けを施した逸品です。購入後、一度「使おうかな」と洗いました。結局　使わずじまいでしたので未使用の美品です。箱の底部分に傷みがあります(写真を参照ください)商品サイズ高さ約3、5cm幅約28cm付属品共箱#益子焼#高内秀剛#祝い皿種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/stage320597.html
http://narcologia.ru/goods/recommended860890.html
http://narcologia.ru/goods/injure77567.html
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