東京事変 エナジー帽 ニュースフラッシュ 椎名林檎 特殊開発グッズ 帽子

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東京事変 シナジー帽 浮雲-

東京事変LiveTour2020『ニュースフラッシュ』特殊開発グッズエナジー帽（耳あて付帽子）サイズ∶L（57〜60cm）自宅で試着のみ購入後、衣装ケースで保管していました。長期自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。