エジプト　パピルス　絵画

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エジプトで購入しましたパピルスの絵です。お部屋のインテリアにいかがですか？サイズ 縦 約63cm、横 約92cm。外国のものなので、最初からところどころ破れや汚れがありますが、それも味なのかと思います。日本製のようにシミ汚れなくきちんと印刷されたものをご希望の方は、購入をお控え下さい。私個人として気になった箇所は写真で上げております。折れ曲がらないように筒に入れての定形外郵便での発送を予定しております。送料少々高めになりますが、送料差額をお支払いいただけるなら、メルカリ便に変更可能ですのでコメント欄よりご連絡下さい。