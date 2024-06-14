【古管 龍笛】雅楽 雅楽器 横笛 和楽器

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商品詳細
古管の龍笛です。堂々とした太めの管で、猫掻きが丁寧に施された笛です。たまに吹く程度でほとんど使用していないため出品致します。大きな破損は見受けられませんが、管内と巻の間に写真7,8の様な微細なヒビが幾つかあります。現状で音は出ておりますのでヒビを気にされる方は塗り直しに出せば大丈夫だと思いますが、経年品ですので完品をお求めの方、神経質な方のご購入はお控えください。ご検討よろしくお願い致します。全長40.1cm管尻内径1.2cm管尻外径2.3cm最大外径2.8cm160g種類···横笛
http://narcologia.ru/goods/Stanford71073.html
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