プレイアーツ改 ファイナルファンタジーVII リメイク No.1 クラウド・ス…

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ご覧頂きありがとうございます。PLAYARTS改のクラウドになります。購入後、しばらく飾った後に箱に入れてクローゼット内にて保管しておりました。※素人の管理、検品となりますのでその点、ご了承ください。トラブル防止のため神経質な方、完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。また、返品等は対応致しかねますのでご了承ください。プレイアーツ改ファイナルファンタジーVIIリメイクNo.1クラウド・ストライフ#スクウェア・エニックス#ファイナルファンタジーVII『ファイナルファンタジー』シリーズ#クラウド・ストライフ#プレイアーツ改ファイナルファンタジーVIIリメイクNo_1クラウド・ストライフフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···ノンスケール人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー