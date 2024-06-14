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未開封RODE SM6 マイクショックマウント
商品番号 U44658978375
商品名

未開封RODE SM6 マイクショックマウント
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用未開封です。ラージダイアフラム・コンデンサーマイク用のショックマウントです。低音の響きや振動を隔離、どんな状況でも完璧にマイクをセッティングできます。取り外し可能なポップガード付きです。スペック■サスペンションホルダー■ポップガード付き■適合モデル：RODE/NT1A/NT2A/NT1000/NT2000/K2/NTK用■ネジサイズ：5/8、3/8インチ兼用　※2段階にネジ加工がしてあります。■重量：0.68kg
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