鷲　豪華貴石画　レトロ　大サイズ　宝石絵　貴石画

額込みのサイズ 幅76*高さ68*厚み6cm実家の整理ででてきました。昭和のころの贅沢に素材を使った、大きな装飾額です。綺麗なタイガーアイ(虎目石)のような石をふんだんにあしらって、豪華に見える壁掛け用の作品です。経年劣化はありますが、目立った傷みはないと思います。署名はありません。写真から、ご確認お願いします。絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他



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