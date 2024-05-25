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鷲　豪華貴石画　レトロ　大サイズ　宝石絵　貴石画
商品番号 P54039646753
商品名

鷲　豪華貴石画　レトロ　大サイズ　宝石絵　貴石画
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額込みのサイズ　幅76*高さ68*厚み6cm実家の整理ででてきました。昭和のころの贅沢に素材を使った、大きな装飾額です。綺麗なタイガーアイ(虎目石)のような石をふんだんにあしらって、豪華に見える壁掛け用の作品です。経年劣化はありますが、目立った傷みはないと思います。署名はありません。写真から、ご確認お願いします。絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他
http://narcologia.ru/goods/freezer643598.html
http://narcologia.ru/goods/septet555419.html
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