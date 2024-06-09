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- 油絵 額縁 F-8 ゴールド ナチュラル【8-1】
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商品詳細
油絵 額縁F-8ゴールド ナチュラル 【8-1】長期間保管となります。外箱も汚れ等あります。ご納得の方のみ購入して下さい。NRNCでお願い致します。外寸 約54cm☓62cm☓5cm（素人採寸）額の素材...木製フレーム置き方...壁掛け表面カバーの素材...ガラス向き...縦横兼用用途...キャンバス用途...ポスター,キャンバス額の素材...木製フレーム置き方...壁掛け・卓上兼用表面カバーの素材...ガラス
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