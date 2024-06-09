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油絵　額縁 F-8 ゴールド　ナチュラル【8-1】
商品番号 B48073737119
商品名

油絵　額縁 F-8 ゴールド　ナチュラル【8-1】
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

油絵　額縁F-8ゴールド　ナチュラル　【8-1】長期間保管となります。外箱も汚れ等あります。ご納得の方のみ購入して下さい。NRNCでお願い致します。外寸　約54cm☓62cm☓5cm（素人採寸）額の素材...木製フレーム置き方...壁掛け表面カバーの素材...ガラス向き...縦横兼用用途...キャンバス用途...ポスター,キャンバス額の素材...木製フレーム置き方...壁掛け・卓上兼用表面カバーの素材...ガラス
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