MEGA コレクション 100％ SPACE MOLLY シリーズ 2-B ...

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MEGAコレクション100％SPACEMOLLYシリーズ2-BMEILINPANDAHEARTBEATPATRICKSTARJEAN-MICHAELBASQUIATMINTCHOCOLATEPINKPANTHERBANANA2017GLACIERGLACIER含む、ノーマル8種セットです。中身確認の為、外箱のみ開封してありますが、中袋は未開封、カード付きです。※海外製品の為、塗装ムラ、小傷等がある場合がございます。初期不良等もこちらでは対応出来ませんので、ご了承くださいませ。※すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。その他、ご質問等ありましたら、お気軽にコメント下さいませm(*__)m#POPMART#MOLLY#SPACEMOLLY#ポップマート#スペースモリー#デザイナーズトイ#まとめ買い歓迎