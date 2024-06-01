今市隆二 RILY Corduroy Hoodie パーカー Lサイズ

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今市隆二RILYCorduroyHoodieコーデュロイパーカー三代目JSB今市隆二さんのブランドRILYのパーカーです。サイズはＬサイズです。(詳しくは下記サイズを参照ください)〈商品説明〉コーデュロイ素材を使用したフーディープルオーバー。ドロップショルダーのビックシルエットで着脱しやすくなっております。RILYのロゴ刺繍がアクセントになっている1着。こちらは中目黒のVERTICALGARAGEで購入した正規品です。もう手に入らないものなので、貴重かと思います。こちら、ライブで2度着用しました。素人保管の為、完璧な品を求める方、初期キズ、縫製等が気になる方、神経質な方はご遠慮願います。特に白地のものなので、細かい汚れ等が気になる方はご遠慮ください。ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。その他、詳細はプロフィールをご覧ください。▽サイズ▽平置きサイズ着丈約72cm袖丈約62cm肩幅約61cm身幅約63cm素人採寸ですので誤差があるかもしれません。ご了承ください。#今市隆二#ryuji_imaich#RYUJIIMAICHI#RILY#rily#リリー#三代目jsoulbrothers#三代目JSB#3JSB#jsb3#jsbIII#LDH#jsb#jsb正規品#jsbブランドj.s.b.#VERTICALGARAGE#バーチカルガレージ#EXILETRIBESTATION#トラステ#居酒屋えぐざいる