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SHURE SM63LB リポーター用マイク+TASCAM DR-10X
商品番号 O98129715062
商品名

SHURE SM63LB リポーター用マイク+TASCAM DR-10X
ブランド名 シュア
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURESM63LBリポーター用マイク+TASCAMDR-10Xご訪問頂きありがとうございますレポーターマイクとレコーダーのセットです数回使用してインタビューする現場が無いので出品します中古・完動品ですよろしくお願いします種類...マイク
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