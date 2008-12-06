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サイレンマシーン　V3
商品番号 V63012935726
商品名

サイレンマシーン　V3
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 24,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アナログシンセらしい極太のサウンドに、ディレイ機能を内蔵しました。デジタル・ディレイですが、昭和のテープエコーを彷彿させる自然な残響音です。その他のエフェクトとして、トレモロユニットを搭載しています。基本のサイレン音は、トランジスタによる周波数発生器で生成しています。3段階のピッチ、4種類の発音モード、3段階のスピードを内蔵。またトレモロ回路もトランジスタによるディスクリート構成です。在庫：残り1点純正のACアダプタが付属します。背面RCAジャックx2製造時期により見た目がわずかに変化する場合があります。MADEINJAPAN
http://narcologia.ru/goods/sucrose363340.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric946245.html
http://narcologia.ru/goods/mythic888935.html
サイレンマシーン　V3
サイレンマシーン V3 2022年ファッション福袋 www.geyrerhof.com
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www.zettai-mu.net:: Merchandise
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