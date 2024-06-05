桜田通　サクフェス 2017 TシャツM

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SakuradaFesta2017～WonderfulEncounter～桜田通サクフェスTシャツM白中身を確認するために一度開封していますが、未使用品です。素人保管ですので気になる方はご購入をご遠慮ください。※お値下げ可