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ジャンク　YAMATOバルキリー
商品番号 O54188801802
商品名

ジャンク　YAMATOバルキリー
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おそらくYAMATOの１／４８ストライクバルキリーです大きさはファイター形態で30センチを少し超えます写真７のネコポス用段ボール最長辺３０cmより大きいので確認ください出品するにあたり久しぶりに変形させました写真に写っているものが全てです変形には複雑な手順が必要ですし各稼働部が緩い箇所もありますし変色している部分もありますご理解いただけますようお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/marshal202780.html
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