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- 版画 北斎画 廣重画 風景版画集 41枚
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。北斎画、廣重画風景版画集41枚の出品です。概算版画サイズ(40cm~39.5cm)×(27.5cm~28cm)概算ケースサイズ約44cm×31cm1枚だけ保存状態が良くないものがありますが、残りの40枚は保存状態は良い方だと思います。※画像をよく確認してください。※素人保管にご理解頂ける方のご購入を希望致します☆#版画#北斎#廣重#風景
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版画 北斎画 廣重画 風景版画集 41枚 | labiela.com
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