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Vivie Professional 「Taurustone」
商品番号 N37779767651
商品名

Vivie Professional 「Taurustone」
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 7,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エフェクターブランド「Vivie」のベース用多機能コンプレッサー「Taurustone」です。コレクション用で保管してましたが、別機材購入のため出品します。使用は一度だけで、2023年8月購入、メーカー保証付きです。※きれいな状態ですが、中古品という点をご理解のうえ、ご購入お願いいたします。種類...エレキベース用エフェクトタイプ...コンプレッサー・リミッター＃エフェクター＃Vivie
http://narcologia.ru/goods/cowpox892539.html
http://narcologia.ru/goods/assessor234903.html
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