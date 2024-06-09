Vivie Professional 「Taurustone」

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商品詳細
エフェクターブランド「Vivie」のベース用多機能コンプレッサー「Taurustone」です。コレクション用で保管してましたが、別機材購入のため出品します。使用は一度だけで、2023年8月購入、メーカー保証付きです。※きれいな状態ですが、中古品という点をご理解のうえ、ご購入お願いいたします。種類...エレキベース用エフェクトタイプ...コンプレッサー・リミッター＃エフェクター＃Vivie
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